《神州金融》廣東1月本外幣貸款餘額首次突破30萬億元，存款餘額近40萬億

中國人民銀行廣東省分行今日發布2026年1月廣東金融統計數據。數據顯示，廣東本外幣貸款餘額首次突破30萬億元（人民幣．下同）大關，本外幣存款餘額逼近40萬億元，金融總量保持穩健增長，為廣東經濟穩定增長、高質量發展營造了良好的貨幣金融環境。



*1月末廣東人民幣貸款增加3373億元*



具體來看，2026年1月末，廣東本外幣貸款餘額30.3萬億元，同比增長4.9%，比年初增加3504億元。其中，人民幣貸款增加3373億元，同比少增1499億元；外幣貸款增加24億美元，同比多增61億美元。



分部門看，住戶貸款比年初增加184億元，同比少增365億元。其中，短期貸款減少72億元，中長期貸款增加256億元。企（事）業單位貸款比年初增加2973億元，同比少增556億元。其中，短期貸款增加1680億元，中長期貸款增加2019億元，票據融資減少741億元。



*1月末廣東人民幣存款增加7800億元*



1月末，廣東本外幣存款餘額39.6萬億元，同比增長6.0%，比年初增加8517億元。其中，人民幣存款增加7800億元，同比多增1496億元；外幣存款增加118億美元，同比多增24億美元。



分部門看，住戶存款比年初增加1989億元，同比少增2660億元；非金融企業存款增加1074億元，同比少增4474億元；機關團體存款增加599億元，同比多增803億元；財政性存款增加1407億元，同比多增378億元；非銀行業金融機構存款增加3346億元，同比多增8283億元。

《經濟通通訊社26日專訊》