  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

26/02/2026 13:45

【ＦＯＣＵＳ】老黃預言算力盛宴，OpenAI揭濫用黑洞

　　【FOCUS】「AI股王」英偉達（Nvidia）周三（25日）放榜，執行長黃仁勳於績後電話會斷言，「AI代理（agentic AI）的ChatGPT時刻已經來臨」。現實無可阻擋，但硬幣總有兩面－－算力黃金和安全黑洞。

*AI代理爆發，營收井噴可期*

　　AI大幹快上進入第四年，若隱若現的泡沫何時爆破？來自英偉達的信號是not yet－－連續14個季度營收超預期，最新第四財季（截至1月25日）錄681億美元新高，下季營收展望飆至780億美元（上下浮動2%）。此外，GAAP毛利率按年增2個百分點至75%。

　　吸金能力無遠弗屆，一方面得益於硅谷科技巨頭資本支出持續井噴（今年料接近7000億美元），另一方面則是英偉達將自己定位為AI基礎設施公司，除了CPU、GPU（最新Vera Rubin即將上市），還布局NVLink高速互聯協議、Spectrum-X乙太網絡、CUDA生態系統等。

　　種種強勁需求背後，歸根到底是AI代理催生的算力需求。從OpenAI的Codex，到Anthropic的Claude Cowork，再到OpenClaw等，應用爆發的結果，必然指向「算力（compute）-有利可圖的代幣（profitable tokens）-營收（revenues）」的增長邏輯。

*詐騙者借ChatGPT事半功倍*

　　不過，指數級增長的tokens，同時暗藏與日俱增的濫用風險。OpenAI同日更新「Disrupting malicious uses of AI（阻止惡意使用AI）」報告，指威脅行為者通常將AI與傳統工具（如網站、社交媒體）結合，用於網絡情緣「殺豬盤」、假冒律師與執法機構、虛擬攻擊、隱蔽影響力行動等。

　　無論是香港常見的假冒鄰居「漏水情緣」，還是隨機發送的虛假招聘，乃至包裝成付費廣告的在線約會等，據OpenAI批露，詐騙者會使用ChatGPT生成情緒操縱訊息，以及尋求AI進行技術任務「指導」，例如更新網站、分析財務，計算目標的「殺」值（預估騙取金額），乃至透過API（應用程式界面）同時與數百個目標對話，實現半自動化運作。

　　更「高明」的「騙中騙」則是冒充律師事務所或執法人員，聲稱可協助追回詐騙損失。詐騙者會要求ChatGPT生成律師語氣的回覆，並以AI偽造律師註冊記錄、虛假保密協議等，最終通過要求受害人預付服務費或押金來榨取金錢。

*生產力加速　VS 破壞力放大*

　　盡管AI安全黑洞與日俱增，但早前被認為是AI界一股清流的Anthropic，最新稱將放寬其核心安全政策，以保持相對於其他AI實驗室的競爭力。較早時，該公司一位安全研究員Mrinank Sharma宣布辭職，他1月發表的論文指，AI工具可能剝奪用戶的權力，並扭曲對現實的感知。

　　當英偉達的下一代Vera Rubin以相當於Blackwell的10倍性能提升，更澎湃的算力、更高的能源回報，意味未來「AI代理」潛能愈趨神通廣大，算力既是生產力加速器，同時恐也是破壞力放大器。

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

預算案 | 陳茂波︰樓市政策調整須小心，避免因微調引發大幅波...

26/02/2026 12:00

2026-27年度財政預算案

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區