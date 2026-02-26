《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(25日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|北方稀土
|(600111)
|1919.11
|紫金礦業
|(601899)
|1882.32
|工業富聯
|(601138)
|1817.44
|兆易創新
|(603986)
|1475.82
|中微公司
|(688012)
|1448.83
|拓荊科技
|(688072)
|1431.45
|洛陽鉬業
|(603993)
|1403.62
|貴州茅台
|(600519)
|1250.19
|中國平安
|(601318)
|1154.14
|萬華化學
|(600309)
|1133.20
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|2888.26
|天孚通信
|(300394)
|2562.36
|中際旭創
|(300308)
|2510.63
|新易盛
|(300502)
|2011.99
|滬電股份
|(002463)
|1985.43
|立訊精密
|(002475)
|1930.13
|通富微電
|(002156)
|1793.38
|勝宏科技
|(300476)
|1743.31
|北方華創
|(002371)
|1468.53
|陽光電源
|(300274)
|1466.73
（以上數字取小數點後兩個位）
