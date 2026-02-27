  • 會員
27/02/2026 09:15

【兩會在即】人大常委會會議閉幕，應急管理部長王祥喜免職，5上將被罷免代表資格

　　十四屆全國人大常委會第二十一次會議26日下午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，決定免去王祥喜的應急管理部部長職務。國家主席習近平簽署主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。

　　現年63歲的王祥喜是二十屆中央委員，因涉嫌嚴重違紀違法，本月初被通報正接受中紀委國家監委調查。會議又表決免去多名人大代表資格，包括正接受調查的內蒙古自治區原黨委書記孫紹騁、重慶市人大常委會副主任曹清堯、四川省政府副省長王鳳朝等。多名解放軍人大代表亦被取消資格，當中有5名上將，分別是陸軍原司令員李橋銘、海軍原司令員沈金龍、海軍原政委秦生祥、空軍原政委于忠福、信息支援部隊原政委李偉，此外亦有多名中將和少將。

　　與此同時，會議經表決，免去蔣成華的全國人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為全國人大常委會法制工作委員會副主任；免去劉少雲的中國人民解放軍軍事法院院長職務。會議還表決通過了其他任免案。

　　據人大常委會公布，十四屆全國代表大會目前實有2878名代表，較最初的2977減少近100人，大半是軍人。

　　另外，會議表決通過了十四屆全國人大四次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案，決定提請十四屆全國人大四次會議預備會議審議；表決通過了十四屆全國人大四次會議列席人員名單等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》

