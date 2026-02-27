  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 17:39

《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2743.91
貴州茅台(600519)2196.56
工業富聯(601138)1889.34
紫金礦業(601899)1782.38
北方稀土(600111)1673.02
海光信息(688041)1586.90
亨通光電(600487)1536.53
中天科技(600522)1313.49
洛陽鉬業(603993)1310.36
兆易創新(603986)1265.06

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
天孚通信(300394)4960.17
寧德時代(300750)4708.96
中際旭創(300308)2732.15
新易盛(300502)2370.04
世紀華通(002602)2192.74
陽光電源(300274)1600.31
勝宏科技(300476)1559.92
北方華創(002371)1452.98
滬電股份(002463)1440.41
濰柴動力(000338)1418.50

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

