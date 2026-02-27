《神州頭條》財經報章頭版摘要：首批商業不動產REITs審核問詢出爐

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中央政治局委員等向黨中央和習近平總書記述職

中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期就2025年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。習近平強調要增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處，推動實現「十五五」良好開局。



高頻數據傳遞經濟平穩開局積極訊號

春節假期消費熱絡，增值稅發票、支付交易等數據亮眼；春運客流持續攀升，鐵路、民航發送量屢創新高，人員流動活躍度顯著提升；資金面表現穩健，社會融資規模、信貸投放保持合理增長……近期發布的多項高頻數據顯示，中國經濟回升向好態勢持續鞏固，發展活力與潛力不斷釋放。



財政靠前發力，政府債券發行提速

近期，包括國債和地方政府發行的新增專項債在內的政府債券發行提速。Wind和企業預警通數據顯示，2026年已發行的國債和新增專項債總規模同比分別提升12%和60%。專家認為，發行節奏提前體現財政前置發力的趨勢，有利於實現穩增長政策目標。





《上海證券報》



重大項目接連開工，開春即衝刺，多地奮力拼經濟

開春即衝刺。春節假期過後，山西、陝西、山東、北京等地吹響了重大項目建設「開工號」，安徽、遼寧等地發布穩經濟的專項政策舉措。多地以務實舉措促投資、擴內需、穩增長、促轉型，努力為「十五五」開好局、起好步。



首批商業不動產REITs審核問詢出爐

2026年春節前，首批商業不動產REITs項目提交申報並獲證監會及交易所受理，標誌著中國REITs市場資產類型正式拓展至商業不動產領域。節後第一周，上海地產、錦江、唯品會等3單項目的反饋意見即掛網披露。





《證券時報》



代表委員躬身調研獻實策，科技金融生態圈不斷壯大

截至2025年11月末，中國科技貸款余額高達44.8萬億元，同比增長11.5%，服務科技創新的金融生態圈不斷壯大，金融支持性政策推出的背後，離不開兩會代表委員躬身調研一線，推動完善政策組合拳。



開年A股併購重組逾500起，硬科技賽道活躍度居前

截至2月25日，上市公司年初以來首次披露的併購重組交易達507宗，同比增加33宗；合計金額約1300億元人民幣。其中，重大資產重組案例20宗，與去年同期持平，交易規模整體保持穩健， 硬科技領域持續成為併購重組主戰場，市場結構不斷優化。