  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

27/02/2026 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：首批商業不動產REITs審核問詢出爐

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中央政治局委員等向黨中央和習近平總書記述職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期就2025年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。習近平強調要增強政治責任感和歷史使命感，以實際行動把黨中央決策部署落到實處，推動實現「十五五」良好開局。

高頻數據傳遞經濟平穩開局積極訊號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
春節假期消費熱絡，增值稅發票、支付交易等數據亮眼；春運客流持續攀升，鐵路、民航發送量屢創新高，人員流動活躍度顯著提升；資金面表現穩健，社會融資規模、信貸投放保持合理增長……近期發布的多項高頻數據顯示，中國經濟回升向好態勢持續鞏固，發展活力與潛力不斷釋放。

財政靠前發力，政府債券發行提速
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，包括國債和地方政府發行的新增專項債在內的政府債券發行提速。Wind和企業預警通數據顯示，2026年已發行的國債和新增專項債總規模同比分別提升12%和60%。專家認為，發行節奏提前體現財政前置發力的趨勢，有利於實現穩增長政策目標。


《上海證券報》

中央政治局委員等向黨中央和習近平總書記述職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期就2025年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。

重大項目接連開工，開春即衝刺，多地奮力拼經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
開春即衝刺。春節假期過後，山西、陝西、山東、北京等地吹響了重大項目建設「開工號」，安徽、遼寧等地發布穩經濟的專項政策舉措。多地以務實舉措促投資、擴內需、穩增長、促轉型，努力為「十五五」開好局、起好步。

首批商業不動產REITs審核問詢出爐
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年春節前，首批商業不動產REITs項目提交申報並獲證監會及交易所受理，標誌著中國REITs市場資產類型正式拓展至商業不動產領域。節後第一周，上海地產、錦江、唯品會等3單項目的反饋意見即掛網披露。


《證券時報》

中央政治局委員等向黨中央和習近平總書記述職
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記近期就2025年度工作向黨中央和習近平總書記書面述職。

代表委員躬身調研獻實策，科技金融生態圈不斷壯大
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至2025年11月末，中國科技貸款余額高達44.8萬億元，同比增長11.5%，服務科技創新的金融生態圈不斷壯大，金融支持性政策推出的背後，離不開兩會代表委員躬身調研一線，推動完善政策組合拳。

開年A股併購重組逾500起，硬科技賽道活躍度居前
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至2月25日，上市公司年初以來首次披露的併購重組交易達507宗，同比增加33宗；合計金額約1300億元人民幣。其中，重大資產重組案例20宗，與去年同期持平，交易規模整體保持穩健，　硬科技領域持續成為併購重組主戰場，市場結構不斷優化。

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區