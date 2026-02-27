  • 會員
27/02/2026 17:07

《神州經脈》馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指馬年首周累升近2%
▷ 人行3/2起外匯風險準備金率降至零
▷ 中國取消加拿大龍蝦等商品加徵關稅

　　2月最後交易日，滬深股市早盤延續震盪走勢，午後滬綜指率先反彈、全日收升0.39%，報4162.88點，全月則漲1.09%，連升三個月合共升幅6.9%，馬年首周滬指累升近2%；今日深成指及創業板指收跌0.06%及1.04%。MSCI中國指數換馬今日收盤後生效，A股增加33隻剔除9隻，不過成交沒見大變動，滬深兩市全天交易額2.49萬億元(人民幣．下同)，較上日減少503億元或2%。

　　人行降外匯風險準備金率緩升值預期。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8559，較上個交易日4時30分收盤價跌162點子，止三連升，全日在6.8535至6.8720之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.9228，持平於上個交易日，較市場預測偏弱800點，續創紀錄以來最大偏弱水平。

*今日新聞精選*

1. 中共中央政治局今日召開會議。會議指出，做好今年政府工作，要完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力。

2. 人行降外匯風險準備金率緩升值預期。人民銀行今早公布，自3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。人行並表示，將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武表示，人行此舉為特朗普訪華創造條件，以向市場釋放人民幣繼續強勁升值不合適的信號。

3. 全國人大會議將於3月5日開幕。《彭博經濟研究》分析，作為春節長假後發布的首個重要數據，內地2月份採購經理指數(PMI)預計表現疲軟，這主要反映了假期停工對製造業、建築業及部分服務業的影響。《彭博》預計官方製造業PMI將從1月的49.3小幅降至49.1，連續第二個月處在收縮區間。官方非製造業商務活動指數也可能連續第二個月收縮，從上月的49.4微降至49.3。

4. 商務部宣布，此前因加拿大對中國電動車輛和鋼鋁產品加徵關稅而採取的相應反制措施，近期加拿大政府已部分調整相關關稅措施。鑒於此，商務部決定對部分加拿大進口商品取消加徵關稅的反歧視措施。國務院關稅稅則委員會隨後公布，不加徵對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的100%關稅以及對原產於加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅。

5. 近日，社交平台及多家媒體相繼曝出傳聞稱，魅族手機業務已實質性停擺，或將於3月正式退市。針對上述傳聞，魅族科技今日發布公告稱，對於網上關於魅族公司「破產重組，業務停擺，手機退市」等謠言和不實報道，公司將追究造謠及傳謠者的法律責任。公告表示，魅族將暫停國內手機新產品自研硬件項目，並在積極接洽第三方硬件合作夥伴，同時原有業務不受任何影響。

6. QuestMobile數據顯示，春節期間「千元豆」三大AI應用創日活躍用戶(DAU)新高，豆包以8400萬日活開局，並於除夕當晚升至高峰的1.45億，千問於開啟活動的次日攀至7352萬的峰值，而元寶的峰值達到4054萬。其中，千問拿下940%的最高增幅。首日人均使用次數上，千問為14.4次，元寶為12.1次，豆包約為5次。活動結束後，千問與豆包的差距有所縮小，千問日活在4000萬上下，元寶則回落至此前水平。

7. 阿里巴巴旗下個人AI助手「千問」正式進軍AI硬件領域，今年將面向全球市場推出多款不同形態的AI硬件產品。千問將在西班牙巴塞隆拿舉行的2026年世界移動通信大會(MWC)上發布首款同名AI眼鏡，並於3月2日開啟線上線下全渠道預約。阿里內部人士透露，除AI眼鏡之外，千問還會在年內陸續發布AI指環、AI耳機等產品，並面向全球市場發售。

8. 字節豆包手機助手今日發布聲明稱，最近，網上出現一批聲稱「豆包手機助手存在安全漏洞」的內容，相關作者在未向廠商報告漏洞信息的情況下，惡意傳播並誇大漏洞風險。豆包方面稱，字節跳動高度重視用戶信息安全，設有公開的安全漏洞回應平台，為漏洞報告者提供豐厚獎勵。至今並未收到任何漏洞詳細報告，也未接獲相關監管部門通報。

