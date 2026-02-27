  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 17:00

《鍾之日記》AI成增長核心，百度績後微升

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 百度2025年Q4 AI業務收入佔比43%
▷ 百度股價績後收升0.2%至123.7港元
▷ 中國2月AI令牌使用量首超美國，MiniMax居首

　　2月27日，香港天氣：微雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　英偉達(US.NVDA)績後回吐領跌下，隔晚納指大幅下挫，美股周四（27日）個別走勢。恒指則在2月最後一個交易日高開66點，雖然一度短暫倒跌，午後企穩擴升幅，最多漲320點，全日收報26630，升249點或0.9%，主板成交超過2884億元；全月來看，港股則跌近2.8%。

*A股震盪收升0.4%，連漲三個月共6.9%*

　　2月最後交易日，滬深股市早盤延續震盪走勢，午後滬綜指率先反彈、全日收升0.39%，報4162.88點，全月則漲1.09%，連升三個月合共升幅6.9%，馬年首周滬指累升近2%；今日深成指及創業板指收跌0.06%及1.04%。MSCI中國指數換馬今日收盤後生效，A股增加33隻剔除9隻，不過成交沒見大變動，滬深兩市全天交易額2.49萬億元（人民幣．下同），較上日減少503億元或2%。板塊來看，在地緣博弈下，本月稀土、有色金屬板塊漲幅領先，人工智能和白酒、地產等板塊則表現墊底。

　　中共中央政治局今日召開會議強調，提出做好今年政府工作要實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量；推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，實現「十五五」（2026-2030年）良好開局。

　　值得留意，政治局會議討論「十五五」規劃綱要草案和政府工作報告，強調要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同；要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強。

　　同日，人行宣布自下周一（2日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，以促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險。市場人士認為，根據之前幾次遠期售匯風險準備金率調整後的市場走勢看，人民幣的運行趨勢不會改變，但其升勢會緩和。

*百度收升0.2%，上季AI業務貢獻超四成收入*

　　百度(09888)昨日公布2025年第四季度及全年財務報告。數據顯示，集團全年總營收為1291億元人民幣，同比跌3%，其中AI相關業務收入達400億元人民幣；全年純利為55.9億元人民幣，按年跌76%；經調整淨利潤189.4億元人民幣，按年跌30%。

　　單計去年第四季度，營收同比跌4%至327億元人民幣，略好於預期的326.6億元人民幣；經調整淨利潤按年跌42%至39億元人民幣，亦好過預期的34.6億元人民幣。百度今日股價走勢平穩，收升0.2%，報123.7元。

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，AI業務已成為公司收入增長核心動力。財報數據顯示，第四季度核心AI新業務營收按季升近18%至113億元人民幣，佔整體收入43%，其中智能雲基礎設施、AI應用及AI原生營銷服務收入分別為58億、27億及27億元人民幣，按季增加38.1%、3.8%和減少3.6%。無人的士「蘿蔔快跑」營運訂單則達340萬單，季度內單周訂單量峰值超過30萬單。　

　　瑞銀研究發表報告指出，隨著AI應用普及率提升、產品持續創新及使用場景拓寬，預計百度集團AI業務將保持強勁增長，收入佔比進一步提升。雖然集團股價近期因板塊疲軟、監管不確定性及AI競爭擔憂而出現波動，但認為其分類加總估值法框架維持穩固。鑒於未來諸多利好因素如旗下崑崙芯IPO、股息宣布等，認為當前股價風險回報吸引；該行維持維持百度美股目標價180美元，H股目標價175元，評級均為「買入」。

　　不過，摩通指出，百度上季起將核心業務重新定義為一般性業務，並細分為AI新業務、傳統業務及其他，而財報披露更改是主要不利因素之一，因為AI驅動的收入來自未經審計的內部管理帳目。摩通又稱，百度管理層專注於業務的按季波動，這可能會降低投資者對其業務的可比性。

*中國AI使用量首超美國，MiniMax高位回調，智譜漲超3%*

　　全球最大人工智能模型服務平台OpenRouter數據顯示，今年2月期間，中國的AI令牌(Tokens)需求出現大爆發，使用量急增1.3倍，並首次超越美國，在開源模型上佔據榜首，結束此前由美國開發商主導的市場格局，並且在全球前五名中霸佔三席，包括稀宇科技(MiniMax)(00100)、月之暗面及深度求索(DeepSeek)。值得一提，相比用戶數，令牌使用量是更能真實反映AI模型使用強度、用戶粘性及商業價值的關鍵指標。

　　上海稀宇科技開發的M2.5模型，2月的令牌使用量為4.55萬億個，成為OpenRouter上使用量最高的模型；緊隨其後的是北京月之暗面上月發布的Kimi K2.5模型，令牌使用量為4.02萬億個；其他前五名的模型分別來自美國Google DeepMind、杭州DeepSeek和美國Anthropic。總體而言，MiniMax、月之暗面和DeepSeek的模型，合計佔據當月平台排名前五名的模型令牌總消耗量近三分之二。

　　稀宇科技雖然榮登榜首，不過，其自上市以來累積升幅大，上周五（20日）股價曾高見980元，比上市價165元累升4.9倍。股價自高位回調，今日收跌3.2%，報763.5元。至於另一家「AI六小虎」智譜(02513)漲3.3%，收報575元。其他AI大模型方面，英矽智能(03696)軟1.4%，商湯(00020)漲近5%。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

