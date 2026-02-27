《中國監管》市監總局：專門從事外賣商家需增「無堂食」專項標識

2月26日晚間，市場監管總局對外發布了《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，並將於今年6月1日起正式實施。《規定》明確，專門從事外賣服務、不提供堂食的外賣商家必須在其主頁面顯著位置設置「無堂食」標識，且外賣平台需將該標識同步展示在商家列表頁面。



同時，《規定》要求，外賣網店名稱必須與實體經營門面招牌名稱保持一致；必須在主頁面顯著位置持續展示經營資質、實體經營門面照片、實際經營地址等核心信息，或設置清晰的信息鏈接標識。為解決「假地址」問題，明確實際經營地址必須與經營資質證書載明的經營場所一致，必須嚴格落實原料控制、設施維護、操作規範等要求，不得在操作區外加工食品或委託他人代工。



《規定》還將推行可視化公示，倡導外賣商家通過「互聯網+明廚亮灶」等方式，向社會公開餐食加工製作過程。外賣平台為外賣商家履行信息公示義務提供必要的技術支持，確保相關信息能夠清晰、穩定、便捷地展示給消費者，不得設置技術壁壘或故意隱藏信息。



據市場監管總局餐飲食品司司長俞路在食品安全專題新聞發布會上介紹，《規定》要求外賣平台應當對外賣商家進行實名登記，並通過實地核查等方式，對外賣商家的食品經營許可證等經營資質證書進行實質性審查。此外，外賣平台應當至少每六個月對外賣商家登記的實際經營地址、經營資質等信息核驗更新一次，保證上述信息與實際情況相符。

《經濟通通訊社27日專訊》