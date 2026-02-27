  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/02/2026 08:57

《中國監管》市監總局：整治虛假宣傳，禁打專家旗號「穿白大褂」背書

　　市場監管總局於昨日（26日）舉行食品安全專題新聞發布會，市場監管總局特殊食品司司長劉松濤在會上表示，市監總局將於今年3月開始，組織在全國範圍開展為期半年的網絡食品和保健食品銷售虛假宣傳專項整治行動，本次行動將重點嚴厲打擊三類違法違規行為：

　　一是嚴厲打擊各類虛假宣傳行為。嚴禁明示或者暗示食品具有疾病預防、治療功能；嚴禁對保健食品之外的其他食品聲稱具有保健功能；嚴禁對食品產地、成分、功能、適用人群等作虛假或者引人誤解的商業宣傳。發現虛假宣傳行為的，一律從快查處；情節嚴重的，一律關閉帳號，吊銷許可證照。

　　二是嚴厲打擊違法廣告行為。食品廣告要傳播正確的消費信息和科學的健康知識，不能為追求流量誤導消費者，嚴禁打著專家的旗號「穿白大褂」背書，用科研機構、行業協會的名義「撐場面」；嚴禁食品廣告宣稱疾病治療功效，使用「包治百病」等誤導性表述變著法子給消費者「洗腦」。對廣告內容虛假、誤導消費者的，一律從嚴處罰；對廣告經營者、發布者明知虛假還幫著「吆喝」「包裝」的，一律從嚴查處。

　　三是嚴厲打擊平台機構違法行為。平台必須督促平台經營者嚴格落實審核責任，嚴禁對入駐商家「來者不拒」、對信息發布「視而不見」。重點查處平台經營者主體責任落實不到位、資質審核把關不嚴、監測巡查形同虛設、投訴舉報處置不及時等行為。對平台放縱虛假宣傳、對亂象「捂蓋子」的，一律從嚴約談、限期整改；造成嚴重後果的，一律追究相關責任人的法律責任。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

上一篇新聞︰27/02/2026 09:01  【聚焦人幣】人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從２０％下…

下一篇新聞︰27/02/2026 08:55  美團據報推遲在巴西里約熱內盧推出外賣應用Ｋｅｅｔａ

其他
More

27/02/2026 09:15  【兩會在即】人大常委會會議閉幕，應急管理部長王祥喜免職，５…

27/02/2026 08:53  《中國監管》市監總局：專門從事外賣商家需增「無堂食」專項標識

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區