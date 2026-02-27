  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
AH股新聞

27/02/2026 14:45

【ＡＩ】網傳豆包手機助手涉安全漏洞，豆包：惡意傳播並誇大風險

　　字節豆包手機助手今日在官方帳號發布聲明稱，最近，網上出現一批聲稱「豆包手機助手存在安全漏洞」的內容，相關作者在未向廠商報告漏洞信息的情況下，惡意傳播並誇大漏洞風險。

　　豆包方面稱，字節跳動高度重視用戶信息安全，設有公開的安全漏洞回應平台，為漏洞報告者提供豐厚獎勵。至今並未收到任何漏洞詳細報告，也未接獲相關監管部門通報。根據國家《網絡產品安全漏洞管理規定》，違規公開漏洞已涉嫌違法。

　　聲明並指出，網傳的漏洞演示視頻需要用戶主動要求AI查看惡意郵件或惡意短信才會觸發攻擊。如果沒有用戶指令，AI並不會去自動執行高風險操作。針對視頻演示的攻擊方法，豆包手機助手已升級了相應的防護措施。

　　聲明強調，任何系統都會存在漏洞，重要的是負責任地披露和修復漏洞。在未經權威機構核實、未向廠商合規上報、在相關漏洞沒有完整技術細節的背景下，網絡平台上出現大批量有組織的安全恐嚇內容，這是典型的黑公關炒作。豆包方面嚴正譴責此類危害用戶利益、違背商業道德的惡意競爭行為，已對相關內容進行取證，並保留依法追究相關主體法律責任的權利。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區