【ＡＩ】網傳豆包手機助手涉安全漏洞，豆包：惡意傳播並誇大風險

字節豆包手機助手今日在官方帳號發布聲明稱，最近，網上出現一批聲稱「豆包手機助手存在安全漏洞」的內容，相關作者在未向廠商報告漏洞信息的情況下，惡意傳播並誇大漏洞風險。



豆包方面稱，字節跳動高度重視用戶信息安全，設有公開的安全漏洞回應平台，為漏洞報告者提供豐厚獎勵。至今並未收到任何漏洞詳細報告，也未接獲相關監管部門通報。根據國家《網絡產品安全漏洞管理規定》，違規公開漏洞已涉嫌違法。



聲明並指出，網傳的漏洞演示視頻需要用戶主動要求AI查看惡意郵件或惡意短信才會觸發攻擊。如果沒有用戶指令，AI並不會去自動執行高風險操作。針對視頻演示的攻擊方法，豆包手機助手已升級了相應的防護措施。



聲明強調，任何系統都會存在漏洞，重要的是負責任地披露和修復漏洞。在未經權威機構核實、未向廠商合規上報、在相關漏洞沒有完整技術細節的背景下，網絡平台上出現大批量有組織的安全恐嚇內容，這是典型的黑公關炒作。豆包方面嚴正譴責此類危害用戶利益、違背商業道德的惡意競爭行為，已對相關內容進行取證，並保留依法追究相關主體法律責任的權利。

《經濟通通訊社27日專訊》