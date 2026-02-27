《中國監管》中證監規範私募基金信息披露，禁止最低收益承諾等行為

中國證監會發布《私募投資基金信息披露監督管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2026年9月1日起施行。《辦法》壓實私募基金管理人、私募基金托管人信息披露責任，規範私募基金信息披露行為，以提高私募基金運作透明度，保護投資者合法權益。



《辦法》指出，私募基金管理人和私募基金托管人應當按照法律、行政法規、中國證監會規定以及基金合同、公司章程、合夥協議（以下統稱基金合同）、托管協議約定，以投資者利益為根本出發點，向投資者披露私募基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性和及時性。



在信息披露基本要求方面，《辦法》明確，私募基金管理人應當按照基金合同約定的信息披露內容、渠道、方式、頻率向投資者披露私募基金信息。同時，明確私募基金管理人自願信息披露要求、私募基金托管人履行與托管業務有關的信息披露職責，以及對私募證券投資基金財務情況等信息復核審查的要求。



《辦法》還明確，信息披露的禁止性行為，包括對投資業績進行預測，向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益、最大虧損，公開披露或者變相公開披露等。

《經濟通通訊社27日專訊》