AH股新聞

27/02/2026 11:03

【ＡＩ】千問即將發布首款同名AI眼鏡，3月2日開啟預約

　　阿里巴巴(09988)旗下個人AI助手「千問」正式進軍AI硬件領域，今年將面向全球市場推出多款不同形態的AI硬件產品。千問將在西班牙巴塞隆拿舉行的2026年世界移動通信大會(MWC)上發布首款同名AI眼鏡，並於3月2日開啟線上線下全渠道預約。

　　阿里內部人士透露，除AI眼鏡之外，千問還會在年內陸續發布AI指環、AI耳機等產品，並面向全球市場發售。
《經濟通通訊社27日專訊》

