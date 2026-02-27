【ＡＩ】千問即將發布首款同名AI眼鏡，3月2日開啟預約

阿里巴巴(09988)旗下個人AI助手「千問」正式進軍AI硬件領域，今年將面向全球市場推出多款不同形態的AI硬件產品。千問將在西班牙巴塞隆拿舉行的2026年世界移動通信大會(MWC)上發布首款同名AI眼鏡，並於3月2日開啟線上線下全渠道預約。



阿里內部人士透露，除AI眼鏡之外，千問還會在年內陸續發布AI指環、AI耳機等產品，並面向全球市場發售。

《經濟通通訊社27日專訊》