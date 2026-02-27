《中國房產》許家印侄子廣州豪宅司法拍賣，逾5000萬元成交

2月26日，廣州珠江新城頂級豪宅小區僑鑫．匯悅台的一套法拍房落槌成交。司法拍賣信息顯示，這套豪宅有四個套房加一間保姆套房，配有五個洗手間，總建築面積達317平方米。房產起拍價為4400萬元(人民幣．下同)，經過29輪出價，最終拍出5016萬元，折合單價15.8萬元/平方米。



據《財新》報道，匯悅台是廣州頂豪市場的風向標，小區內頂層複式單價的最高點曾接近37萬元/平方米，大平層的成交價格也一度突破30萬元/平方米。然而最近兩年，二手房價持續回調，該小區2025年12月成交一套237平方米的豪宅，單價僅為19萬元/平方米。



報道引述一名熟悉廣州法拍房市場的人士稱，這套房源自1月中旬掛牌以來，就備受市場關注。阿里法拍平台數據顯示，共有3人報名競拍，圍觀者超過2.7萬人。



*豪宅原產權人為許家印侄子，相關公司陷債務深淵*



競拍文件披露，該物業原產權人為許火健。公開資料顯示，許火健系恒大集團創始人許家印的侄子，曾在廣州恒大實業集團擔任高管。此次司法拍賣源於廣州雅旭裝飾設計有限公司(下稱廣州雅旭)的一起強制執行案件，執行標的額僅190.4萬元，許火健承擔連帶責任。不過，企查查App顯示，廣州雅旭當前共有涉訴債務案件148起，債務總額高達1.34億元，已被多地法院列為失信被執行人。



廣州雅旭成立於2002年，註冊資本1億元，許家欽和許火健分別持股80%和20%。公開資料顯示，許家欽是許家印的哥哥、許火健的父親。企查查App顯示，廣州雅旭擁有建築裝修裝飾工程專業承包一級資質，其公開披露的主要工程均來自恒大地產項目。



多份票據追索權糾紛案件的司法文書顯示，恒大地產與廣州雅旭之間主要通過商業承兌匯票進行工程結算。廣州雅旭取得商票後，再向下游分包商進行背書轉讓，票據風險由此沿供應鏈逐級傳導。2021年恒大債務危機爆發後，大量商票兌付困難，亦將廣州雅旭拖進債務深淵。



許火健曾經嘗試通過市場途徑處置資產以自救。公開資料顯示，2025年3月，上述房源就曾以6800萬元的價格掛牌出售，但最終未能成交。

《經濟通通訊社27日專訊》