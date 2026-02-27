《行業數據》春節期間上海黃金珠寶市場銷售額7.2億元，同比增5%

上海黃金飾品行業協會的統計數據顯示，春節期間，上海黃金珠寶市場銷售額達7.2億元人民幣，實現同比5%增長。



該協會介紹，在產品結構上，部分品牌主動優化調整，加大對鑽石及黃金鑲鑽產品的推新力度。憑借穩定的價格與新穎的款式設計，部分企業表示這類產品在春節期間實現了顯著的銷售增長。

《經濟通通訊社27日專訊》