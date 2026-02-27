【大國博弈】中國外交部：美國防部以「中國威脅」為借口，加強亞太軍事部署

據報道，美國五角大樓計劃追加126億美元的預算，以加強對中國軍事演習、潛艇和衛星的監控，從而使美國能夠應對中國在亞洲「前所未有的軍事擴張」。
中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，美國以所謂「中國威脅」為借口強化在亞太的軍事部署，不利於地區的和平穩定，不符合地區國家的利益。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/02/2026 16:49
IPON