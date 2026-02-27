【聚焦人幣】人行將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至零

人民銀行今早公布，自2026年3月2日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。
人行指，此舉是為促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險，人行將繼續引導金融機構優化對企業匯率避險服務，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/02/2026 09:01
IPON