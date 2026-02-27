  • 會員
27/02/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開0.43%，美國研取消中國永久正常貿易關係地位

　　中美博弈持續，美國國際貿易委員會宣布，開始調查撤銷所有從中國進口到美國的商品之永久性正常貿易關係（PNTR）地位可能產生的影響。在人民幣持續升值之下，人民銀行今早出手緩升值預期，自3月2日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0。消息公布後，離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點。

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.43%，報4128.9點，深成指低開0.89%，創業板指低開1.23%。

　　美國國際貿易委員會發表聲明說，調查將檢視撤銷PNTR對美國經濟、產業和產品採購在六年間的影響。啟動調查的指示來自眾議院撥款委員會，鑒於此次調查的進度加快，委員會不打算舉行公開聽證會。預計調查報告將於8月21日發布。

　　國內方面，人行正式發布《關於銀行業金融機構人民幣跨境同業融資業務有關事宜的通知》；新規旨在按照「實質重於形式」的原則，將各類人民幣跨境同業融資業務納入覆蓋範圍，不涉及創設新的業務。人行官網稱，通知實施後人民幣跨境同業融資管理的規則性、透明度將明顯提升，有利於離岸人民幣流動性供給的暢通和穩定；《通知》提倡「有多大能力做多大業務」，有助於銀行形成風險中性的理念。新規還引入逆周期調節機制，明確將境內銀行人民幣跨境同業融資淨融出餘額與其資本水平、資金實力相掛鈎，通過跨境業務調節參數、宏觀審慎調節參數進行調節。

　　另外，人行今日進行2690億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有無逆回購到期，即今日淨投放2690億元。
《經濟通通訊社27日專訊》

