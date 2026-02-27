  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 11:45

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.17%，算力股逆市大漲

　　滬深股市低開低走，滬指半日收跌0.17%報4139.53點，深成指跌0.68%，創業板指挫1.46%。兩市半日成交額15851億元（人民幣．下同），較上個交易日縮減530億元或3.2%。

　　盤面上，算力租賃概念股逆市大漲，拓維信息(深:002261)、華勝天成(滬:600410)等漲停。消息面上，全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter數據顯示，今年2月期間，中國的AI令牌(Token)需求出現大爆發，使用量急增1.3倍，並首次超越美國，在開源模型上佔據榜首，結束此前由美國開發商主導的市場格局。

　　此外，有色金屬鎢板塊表現活躍，章源鎢業(深:002378)7天5漲停，春節後鎢原料價格持續飆升，鎢粉已突破1800元/公斤。

　　下跌方面，半導體整體疲軟，北方華創(深:002371)、中微公司(滬:688012)均跌逾4%。全球AI芯片龍頭英偉達業績發布後隔夜股價大跌，並拖累美國納斯達克指數當日大幅下挫，費城半導體指數也跌3.2%。事實上，英偉達第四季財報超出分析師預期，並發布高於市場預期的財測；但作為全球市值最高的企業，其營收增速放緩導致同比基數壓力日益增大。
《經濟通通訊社27日專訊》

