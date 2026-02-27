  • 會員
說說心理話
AH股新聞

27/02/2026 13:41

《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.35%，深成指創業板仍軟

　　A股市場午後升跌不一，滬綜指跌轉升0.35%，報4161.23點，滬深300指數跌0.21%，深成指亦跌0.13%，創業板指挫0.93%。上海B股升0.14%，深圳B股軟2.43%。有色金屬、鋼鐵及酒店餐飲板塊升幅靠前。
《經濟通通訊社27日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」

