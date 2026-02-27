《Ａ股行情》滬綜指午後跌轉升0.35%，深成指創業板仍軟

A股市場午後升跌不一，滬綜指跌轉升0.35%，報4161.23點，滬深300指數跌0.21%，深成指亦跌0.13%，創業板指挫0.93%。上海B股升0.14%，深圳B股軟2.43%。有色金屬、鋼鐵及酒店餐飲板塊升幅靠前。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/02/2026 13:41
