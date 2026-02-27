  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 15:09

《Ａ股行情》滬指收升0.39%本月漲1%，連升三月，MSCI指數換馬沒刺激成交

摘要
免責聲明

▷ 滬指2月收升0.39%，全月漲1.09%，連升三月
▷ MSCI中國指數調整生效，A股成交額降至2.49萬億元
▷ 中共中央政治局討論「十五五」規劃及政府工作報告

　　2月最後交易日，滬深股市早盤延續震盪走勢，午後滬綜指率先反彈、全日收升0.39%，報4162.88點，全月則漲1.09%，連升三個月合共升幅6.9%，馬年首周滬指累升近2%；今日深成指及創業板指收跌0.06%及1.04%。MSCI中國指數換馬今日收盤後生效，A股增加33隻剔除9隻，不過成交沒見大變動，滬深兩市全天交易額2.49萬億元（人民幣．下同），較上日減少503億元或2%。板塊來看，在地緣博弈下，本月稀土、有色金屬板塊漲幅領先，人工智能和白酒、地產等板塊則表現墊底。

　　中共中央政治局今日召開會議強調，提出做好今年政府工作要實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量；推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，實現「十五五」（2026-2030年）良好開局。

　　值得留意，政治局會議討論「十五五」規劃綱要草案和政府工作報告，強調要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同；要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強。

　　同日，人行宣布自下周一（2日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20%下調至0，以促進外匯市場發展，支持企業管理好匯率風險。市場人士認為，根據之前幾次遠期售匯風險準備金率調整後的市場走勢看，人民幣的運行趨勢不會改變，但其升勢會緩和。

　　馬年開年以來首周（2月24日至27日），A股漲近2%，明日雖為內地調休後工作日，A股逢周末休市。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004710.65-0.34　
上證指數4162.88+0.3910723.70
深證成指14495.09-0.0614156.60
創業板指3310.30-1.04　
科創501488.02+0.15　
B股指數269.39+0.242.49
深證B指1211.45-1.956.81

《經濟通通訊社27日專訊》

