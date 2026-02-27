  • 會員
27/02/2026 09:49

《Ａ股焦點》億緯鋰能與中信博達成儲能合作，惟兩股均跌不足1%

　　據億緯鋰能(深:300014)消息，近日，億緯鋰能與江蘇中信博(滬:688408)新能源科技股份有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方確立兩年12GWh儲能電池及系統合作計劃，其中10GWh為儲能大電池產品，2GWh為儲能系統產品。

　　億緯鋰能今日低開，現跌0.6%，報61.79元（人民幣．下同）；中信博亦低開，現跌0.23%，報46.82%。

 
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

