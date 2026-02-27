瑞幸咖啡去年第四季淨利降39%，外賣大戰致配送成本激增近1倍

瑞幸咖啡26日晚間發布2025年四季度及全年未經審計財務業績。財報顯示，瑞幸2025年第四季度總淨收入達127.77億元(人民幣．下同)，較2024年同期的96.13億元增長32.9%，增速比2025年三季度的50.2%有所放緩。財報稱，淨收入增長主要得益於商品交易總額（GMV）增長至148億元，而GMV增長則源於運營門店數量增加、月均交易用戶數提升，進而帶動產品銷量增長。



不過，利潤未有同步提升。四季度，瑞幸按美國通用會計準則（GAAP）計算的淨利潤為5.18億元，較2024年同期的8.51億元下降39.1%，淨利潤率從8.8%降至4.1%；非GAAP淨利潤6.99億元，同比下滑25.5%。



成本高企是利潤下滑的重要原因之一。財報顯示，四季度其總運營費用達119.55億元，同比增長38.9%，增速遠超營收，主要因業務擴張所致。其中配送費用激增94.5%至16.31億元，主要源於第三方外賣平台配送量大幅增長；原材料成本與門店租金等運營成本也分別同比增長33.2%和32.8%，均與門店數量擴張、產品銷量提升直接相關。



另外，財報顯示，四季度營業利潤年內首次下滑，非GAAP營業利潤9.64億元，同比下滑12.7%；自營門店的營業利潤與2024年同期持平。同時，四季度自營門店同店銷售僅錄得1.2%的增長，而2025年前三個季度的增速分別為8.1%、13.4%、14.4%，增速明顯回落。



門店數量方面，四季度新開門店超過1800家，其中海外新開42家。截至2025年底，全球共開出31048家門店，其中海外門店160家，自營門店20234家，成為中國首個自營門店數量突破2萬家的連鎖餐飲品牌。



*瑞幸CEO郭謹一：今年利潤表現或有階段性波動和挑戰*



瑞幸咖啡CEO郭謹一在財報會上表示，2025年四季度的同店利潤情況受到季節性、外賣平台補貼策略變化、外賣杯量增多等一系列綜合因素的影響，符合公司的預判。他進一步指出，杯量結構從外賣逐步回到自提確實需要一定時間；同時，考慮到2025年大規模補貼帶來的高基數，瑞幸在2026年的同店和利潤表現確實可能存在一定的階段性波動和挑戰。



郭謹一又稱，瑞幸會在保持有競爭力的價格水平的同時，拓寬產品的價格帶，進一步完善價格體系。

《經濟通通訊社27日專訊》