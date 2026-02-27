  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

27/02/2026 11:39

瑞幸咖啡去年第四季淨利降39%，外賣大戰致配送成本激增近1倍

　　瑞幸咖啡26日晚間發布2025年四季度及全年未經審計財務業績。財報顯示，瑞幸2025年第四季度總淨收入達127.77億元(人民幣．下同)，較2024年同期的96.13億元增長32.9%，增速比2025年三季度的50.2%有所放緩。財報稱，淨收入增長主要得益於商品交易總額（GMV）增長至148億元，而GMV增長則源於運營門店數量增加、月均交易用戶數提升，進而帶動產品銷量增長。

　　不過，利潤未有同步提升。四季度，瑞幸按美國通用會計準則（GAAP）計算的淨利潤為5.18億元，較2024年同期的8.51億元下降39.1%，淨利潤率從8.8%降至4.1%；非GAAP淨利潤6.99億元，同比下滑25.5%。

　　成本高企是利潤下滑的重要原因之一。財報顯示，四季度其總運營費用達119.55億元，同比增長38.9%，增速遠超營收，主要因業務擴張所致。其中配送費用激增94.5%至16.31億元，主要源於第三方外賣平台配送量大幅增長；原材料成本與門店租金等運營成本也分別同比增長33.2%和32.8%，均與門店數量擴張、產品銷量提升直接相關。

　　另外，財報顯示，四季度營業利潤年內首次下滑，非GAAP營業利潤9.64億元，同比下滑12.7%；自營門店的營業利潤與2024年同期持平。同時，四季度自營門店同店銷售僅錄得1.2%的增長，而2025年前三個季度的增速分別為8.1%、13.4%、14.4%，增速明顯回落。

　　門店數量方面，四季度新開門店超過1800家，其中海外新開42家。截至2025年底，全球共開出31048家門店，其中海外門店160家，自營門店20234家，成為中國首個自營門店數量突破2萬家的連鎖餐飲品牌。

*瑞幸CEO郭謹一：今年利潤表現或有階段性波動和挑戰*

　　瑞幸咖啡CEO郭謹一在財報會上表示，2025年四季度的同店利潤情況受到季節性、外賣平台補貼策略變化、外賣杯量增多等一系列綜合因素的影響，符合公司的預判。他進一步指出，杯量結構從外賣逐步回到自提確實需要一定時間；同時，考慮到2025年大規模補貼帶來的高基數，瑞幸在2026年的同店和利潤表現確實可能存在一定的階段性波動和挑戰。

　　郭謹一又稱，瑞幸會在保持有競爭力的價格水平的同時，拓寬產品的價格帶，進一步完善價格體系。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰27/02/2026 11:45  【ＡＩ】三大AI應用春節DAU創新高，千問漲幅最大、與豆包差距縮小

下一篇新聞︰27/02/2026 11:17  《Ａ股焦點》算力租賃概念持續走高，拓維信息等多股漲停

其他
More

27/02/2026 11:53  《行業數據》春節期間上海黃金珠寶市場銷售額７﹒２億元，同比…

27/02/2026 11:45  《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒１７％，算力股逆市大漲

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區