27/02/2026 13:40

政治局會議：「十五五」要努力破除瓶頸制約，補強短板弱項

　　中共中央政治局今日召開會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第四次會議審查的中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案稿和審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。

　　會議指出，經過5年持續奮鬥，「十四五」規劃主要目標任務勝利完成，中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。在黨中央領導下科學編制實施「十五五」規劃綱要，努力鞏固拓展優勢、破除瓶頸制約、補強短板弱項，對於推動中國經濟社會高質量發展，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。

*堅持以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力*

　　會議強調，推動「十五五」時期經濟社會發展，必須統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，以推動高質量發展為主題，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，以全面從嚴治黨為根本保障，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，推動人的全面發展、全體人民共同富裕邁出堅實步伐，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

　　會議要求，在「十五五」規劃綱要草案提交十四屆全國人大四次會議審查和全國政協十四屆四次會議討論過程中，要發揚民主、集思廣益，廣泛凝聚共識。
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

