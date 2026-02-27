《中國要聞》教育部：落實中小學生每天體育活動最少2小時，大學生每周至少3次鍛煉

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

教育部近日印發《關於全面推進健康學校建設的指導意見》（下稱《意見》），目標到2027年，高標準完成教育強國建設三年行動計劃綜合改革試點健康學校建設試點；到2030年，「健康第一」教育理念廣泛深入普及，學校衛生健康教育和保障條件大幅提升，學生健康狀況持續改善，健康學校建設覆蓋每所學校；到2035年，普遍建成更高質量的健康學校。



《意見》提出8項重點任務，包括全面實施學生體質強健計劃，促進學生至少掌握1項運動技能；落實中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時，推行「課間15分鐘」；推動高校面向三年級以上學生（包括研究生）開展形式多樣的體育課程，組織學生每周至少參加3次有強度的課外體育鍛煉。



*落實大中小學生勞動教育必修課程/學分要求*



實施勞動習慣養成計劃，落實大中小學生勞動教育必修課程（學分）要求。深化心理健康教育，加強心理健康教育師資培養和配備，提高全體教師特別是中小學班主任、高校輔導員發現並有效處置學生心理健康問題的意識和能力。



加強學生視力健康監測，引導家長改變「重治輕防」觀念。制訂實施中小學生肥胖防控工作方案，加強學生合理膳食和營養健康教育，推動「運動處方」與膳食指導相結合；開展學生超重肥胖篩查，更有針對性地開展早期干預和轉診治療。



落實學校食品安全主體責任、校長第一責任人責任，嚴格規範校園餐飲各項管理。強化生命安全教育，建設高質量課程，開展防溺水、防交通傷害、防欺凌、禁毒防艾等安全教育；加強急救教育資源建設，普及應急救護知識和技能。

