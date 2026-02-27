【ＦＯＣＵＳ】三星手機「第一滴血」，蘋果硬扛Chipflation

【FOCUS】Chipflation（晶片通脹）海嘯的威力，從身為晶片大廠的三星，無法「益自己友」可見一斑。周四（26日）發布的新旗艦手機Galaxy S26淪「第一滴血」，緊隨其後的恐是國產手機集體加價潮，而蘋果將於下周發布的系列新品如何定價，勢成焦點。



*存儲晶片暴漲，Galaxy S26領銜漲價*



流年不利，不宜換機？看看智能手機必不可少的組件--存儲晶片(DRAM)的價格，繼第四季按季上漲45%-50%後，本季再按季飆90%-95%。罪魁禍首，當屬三大晶片供應商（三星、SK海力士、美光）「見利忘義」，業務向更高毛利的AI領域晶片（如高頻寬記憶體HBM）傾斜，擠壓消費型電子晶片的產能，導致奇貨可居。



最典型的例子是三星，去年第四季的晶片業務、行動業務（主要為智能手機、顯示器）表現兩極，一個按年增470%，至創紀錄的16.4萬億韓元，一個按年跌10%至僅1.9萬億韓元。面對沉重的記憶體成本上漲，最新發布的Galaxy S26在美國、澳洲的主要市場起售價，較去年的S25上調100美元，香港市場起售價亦上調1000港元。



此幾乎意味著手機加價大幕已啟，市場消息就指，小米(01810)、OPPO、VIVO、一加、榮耀等多個內地品牌，已擬定3月初啟動新一輪產品價格調整，漲幅或千元起步。



*全球出貨勢跌，魅族停新產品自研硬件*



換機成本大增，恐令價格敏感的消費者卻步，市場研究公司IDC最新預測，今年全球智慧型手機出貨量將暴跌12.9%，錄逾十年最大跌幅。另有消息稱，小米、OPPO、VIVO已將全年整機訂單量下調15%-20%；另有廠商暫停下一代旗艦手機研發。



最大輸家，或是曾經以性價比出圈的中低端手機製造商。無獨有偶，被稱為「國產智能機之父」的魅族手機，繼1月宣布取消「魅族22 Air」手機上市計劃後，周五（27日）正式確認，將暫停國內手機新產品自研硬件項目。其官網最新顯示，去年9月發布的旗艦機型「魅族22」多個版本，均顯示「補貨中」。



*下周新品連發，MacBook定價引關注*



站在風口浪尖的還有「高端鼻祖」蘋果，鑒於其據報已就iPhone 17所需的存儲晶片，接受三星翻倍的報價，市場關注將於下周發布的低階版iPhone 17e、入門級MacBook等系列新品如何定價。



盡管智能手機的主流存儲器(8GB+256GB)本季的預估合約價格按年大漲近兩倍，但iPhone 17e據報將維持去年2月iPhone 16e的599美元/5099港元起售價。而最新MacBook據報將轉為搭載源自iPhone 16 Pro的A18 Pro晶片，而非去年MacBook Air的M4電腦專用晶片，且內存亦僅為其一半(8GB VS 16GB)，如何定價備受關注。



總而言之，面對「晶片通脹」，消費型電子產業的結構調整勢在必行，無論是加價應對還是硬食成本，乃至另闢蹊徑減配置、縮訂單、停上新，捲價格的舊模式注定走向沒落，未來競爭之道將指向新技術、供應鏈護城河。