《中加關係》中國停止對加拿大油渣餅、豌豆、龍蝦、蟹加徵反歧視關稅

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中國商務部今日公告，決定調整針對加拿大對華相關限制性措施的反歧視措施，自2026年3月1日至2026年12月31日期間，對原產於加拿大的部分進口商品不加徵反歧視措施相關關稅。調整加徵關稅措施另行公告。



國務院關稅稅則委員會同日公告，自2026年3月1日至2026年12月31日，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第3號）規定的加徵關稅措施，對原產於加拿大的油渣餅、豌豆加徵的100%關稅以及對原產於加拿大的龍蝦、蟹加徵的25%關稅，均不再加徵。公告稱，本次中加調整雙邊加徵關稅措施，有利於深化中加經貿合作，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。



*加方調整對華鋼鋁產品等加徵關稅措施，中方相應調整*



商務部的公告指出，商務部在2024年9月26日（2024年第40號公告）就加拿大對自中國進口相關電動車輛和鋼鋁產品採取的加徵關稅等限制措施進行反歧視調查，2025年3月8日（2025年第11號公告）決定採取反歧視措施，對原產於加拿大的部分進口商品加徵關稅。



公告稱，2025年第11號公告同時列明，出現以下情況時，反歧視措施可以按程序調整、中止或取消，包括：（一）被調查國（地區）政府已經調整或者取消被調查的措施或者做法；（二）被調查國（地區）政府已經就造成的損害向中國提供適當的補償；（三）被調查國（地區）和中國通過磋商等方式達成一致解決方案；（四）被調查國（地區）政府進一步採取實質性措施；（五）其他適當情形。



商務部發言人表示，為落實兩國領導人達成的重要共識，中加雙方就妥善解決電動汽車、鋼鐵和鋁產品、農水產品等領域的經貿問題做出了具體安排。近期，加政府正式宣布部分調整對華鋼鋁產品等加徵關稅措施。這符合中方調整反歧視措施的情形，因此中方今日依法公告，正式宣布相應調整。中方願與加方一道，繼續以兩國領導人重要共識為引領，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

《經濟通通訊社27日專訊》