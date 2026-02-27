【聚焦人幣】外匯局：1月中國外匯市場總成交3.93萬億美元

國家外匯管理局公布，2026年1月，中國外匯市場總計成交27.54萬億元人民幣（等值3.93萬億美元）。
其中，銀行對客戶市場成交4.61萬億元人民幣（等值0.66萬億美元），銀行間市場成交22.93萬億元人民幣（等值3.27萬億美元）；即期市場累計成交10.39萬億元人民幣（等值1.48萬億美元），衍生品市場累計成交17.14萬億元人民幣（等值2.45萬億美元）。
《經濟通通訊社27日專訊》
27/02/2026 16:53
