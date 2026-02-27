《中國要聞》上海小南國成「老賴」，被上海法院列為失信被執行人

天眼查顯示，上海小南國海之源餐飲管理有限公司近日因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務，被上海市浦東新區人民法院列為失信被執行人（老賴），履行情況為全部未履行。信息顯示，2025年10月，該公司已因此案被執行24萬餘元人民幣。



上海小南國(03666)創立於1987年，以經營本幫菜聞名，2012年在香港聯交所主板上市，旗下曾擁有小南國、南小館、慧公館等多個品牌，門店網絡一度覆蓋全國十多個城市。本月初，內媒報道指小南國位於上海的多家分店在毫無預告的情況下停止營業，隨後上海小南國在港交所公告稱，公司目前擁有之上海小南國品牌旗下10間餐廳之營運已暫時停止，以配合集團之策略性重整。



今年1月8日，上海小南國曾公告稱，以10萬美元有條件出售小南國（香港）餐飲集團予Yam Shan Shan，包括旗下8間「上海小南國」內地分店，預期收益約1.38億元。小南國（香港）餐飲集團目前僅營運10間「上海小南國」分店，此次交易完成後，上海小南國保留其中兩間分店--分別位於上海浦東新區和靜安區，而該兩店將更名「Ching Ching」。

《經濟通通訊社27日專訊》