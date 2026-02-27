  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 08:26

石藥集團(01093)旗下石藥創新2.3億人幣悉售國新匯金股權，料蝕1500萬人幣

　　石藥集團(01093)公布，非全資附屬公司石藥創新製藥(深:300765)以2.3億元人民幣悉數出售北京國新匯金約30.07%股權，石藥集團料虧損約1500萬元人民幣。　　

　　該集團指，北京國新匯金主要運營全媒體傳播業務平台，該業務並不屬於石藥創新核心業務，預期出售將有助於優化石藥創新的資源配置及財務結構，專注於核心業務、並降低營運風險，出售所得款項將用作補充石藥創新日常營運資金。
《經濟通通訊社27日專訊》

