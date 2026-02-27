  • 會員
AH股新聞

27/02/2026 07:52

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(26日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)2322.81
兆易創新(603986)1775.94
工業富聯(601138)1620.34
貴州茅台(600519)1535.58
海光信息(688041)1403.67
生益科技(600183)1285.29
中國平安(601318)1179.08
瀾起科技(688008)1166.99
紫金礦業(601899)1165.04
洛陽鉬業(603993)1116.27

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)5449.24
天孚通信(300394)3730.04
勝宏科技(300476)3176.90
中際旭創(300308)2929.37
陽光電源(300274)2120.11
滬電股份(002463)1727.25
新易盛(300502)1677.08
中鎢高新(000657)1617.19
濰柴動力(000338)1246.40
立訊精密(002475)1203.44

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社27日專訊》

