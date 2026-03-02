中國中車(01766)聘曲孝利任財務總監，上周末生效

中國中車(01766)(滬:601766)公布，聘任曲孝利為財務總監（總會計師），任期為自董事會於上周末（28日）通過之日起，至第四屆董事會任期結束之日止。
該集團指，曲孝利為公司黨委常委，亦任中國中車集團黨委常委。他曾任中國材料工業科工集團材料製造部副部長，中國中材股份財務部部長，中國建材集團財務部副總經理、總經理等。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
02/03/2026 08:43
中國中車(01766)(滬:601766)公布，聘任曲孝利為財務總監（總會計師），任期為自董事會於上周末（28日）通過之日起，至第四屆董事會任期結束之日止。
該集團指，曲孝利為公司黨委常委，亦任中國中車集團黨委常委。他曾任中國材料工業科工集團材料製造部副部長，中國中材股份財務部部長，中國建材集團財務部副總經理、總經理等。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON