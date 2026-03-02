  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 09:13

《駐京專電》中證監與8家外資券商基金座談：提高制度包容適應性，更好服務科技創新

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中證監主席吳清2月27日與8家外資機構座談
▷ 會議聚焦資本市場「十五五」規劃及科技創新服務
▷ 提出深化投融資改革、擴大制度型開放方向

　　為進一步研究做好資本市場「十五五」規劃工作，2月27日中證監主席吳清在北京召開座談會，與8家在華外資證券基金期貨機構代表深入交流。吳清強調，要牢固樹立和踐行正確政績觀，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，堅持市場化、法治化、國際化方向，以科創板、創業板「兩創板」改革為抓手，持續深化投融資綜合改革，進一步健全資本市場制度、產品和服務體系，提高制度包容性、適應性和吸引力、競爭力，更好服務科技創新和新質生產力發展。

　　吳清指出，要堅持以開放促改革、促發展，著力推動資本市場對外開放邁向更深層次、更高水平，積極參與和推進全球金融治理改革，持續營造透明、穩定、可預期的市場環境。外資機構是中國資本市場的重要參與者和見證者，希望大家進一步發揮在全球配置資源、國際視野和專業經驗等方面的優勢，為中國資本市場高質量發展積極建言獻策、貢獻力量。

*參會機構建議提高跨境投融資便利化水平*

　　座談中，參會機構一致表示，對中國經濟和中國資本市場長期向好發展充滿信心。會上，大家圍繞「十五五」時期如何提高資本市場制度包容性適應性、穩步擴大高水平制度型開放、加快建設一流投資銀行和投資機構等提出了具體意見建議。主要包括：持續提升資本市場服務實體經濟的適配性和覆蓋面，提高政策的連續性和可預期性；進一步提升上市公司投資價值，強化投資者保護和公司治理；不斷提高跨境投融資便利化水平，加強與國際標準和監管規則對接；推動行業機構「引進來」和「走出去」雙向開放，支持外資機構差異化、特色化發展，提升本土機構全球資源配置能力；等等。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

