【聚焦數據】統計局：去年GDP同比增5%，消費拉動增長2.6個百分點

國家統計局2月28日發布的2025年國民經濟和社會發展統計公報顯示，初步核算，2025年國內生產總值1401879億元(人民幣．下同)，比上年增長5%。最終消費支出拉動國內生產總值增長2.6個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長0.8個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長1.6個百分點。



公報顯示，2025年規模以上工業中，裝備製造業增加值比上年增長9.2%，佔規模以上工業增加值比重為36.8%。服務機器人產量1858.1萬套，比上年增長16.1%；移動通信基站設備產量536.4萬射頻模塊，增長13.5%；服務器產量597.0萬台，增長12.6%。部分服務行業規模以上企業中，戰略性新興服務業企業營業收入比上年增長9.3%，高技術服務業企業營業收入增長7.9%。電子商務交易額467339億元，比上年增長2.5%。網上零售額159722億元，比上年增長8.6%。



國家統計局副局長盛來運表示，隨著中國經濟規模持續擴大，5%的經濟增長對應的經濟增量超過5萬億元。中國經濟總量實現新突破，反映的是一個百萬億級經濟體工農業生產能力的再提升、服務業發展活力的再釋放，是億萬家庭安居樂業的重要保障，是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的集中體現。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》