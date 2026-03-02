  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 09:05

【聚焦數據】統計局：去年GDP同比增5%，消費拉動增長2.6個百分點

　　國家統計局2月28日發布的2025年國民經濟和社會發展統計公報顯示，初步核算，2025年國內生產總值1401879億元(人民幣．下同)，比上年增長5%。最終消費支出拉動國內生產總值增長2.6個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長0.8個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長1.6個百分點。

　　公報顯示，2025年規模以上工業中，裝備製造業增加值比上年增長9.2%，佔規模以上工業增加值比重為36.8%。服務機器人產量1858.1萬套，比上年增長16.1%；移動通信基站設備產量536.4萬射頻模塊，增長13.5%；服務器產量597.0萬台，增長12.6%。部分服務行業規模以上企業中，戰略性新興服務業企業營業收入比上年增長9.3%，高技術服務業企業營業收入增長7.9%。電子商務交易額467339億元，比上年增長2.5%。網上零售額159722億元，比上年增長8.6%。

　　國家統計局副局長盛來運表示，隨著中國經濟規模持續擴大，5%的經濟增長對應的經濟增量超過5萬億元。中國經濟總量實現新突破，反映的是一個百萬億級經濟體工農業生產能力的再提升、服務業發展活力的再釋放，是億萬家庭安居樂業的重要保障，是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大的集中體現。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明2日北京專電》

【馬年行大運】即睇馬年開運指南，多位師傅教你趨吉避凶方法！► 立即收睇

上一篇新聞︰02/03/2026 09:13  《駐京專電》中證監與８家外資券商基金座談：提高制度包容適應…

其他
More

02/03/2026 09:29  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數低開０﹒２％，深證Ｂ低開１％

02/03/2026 09:28  【人行操作】人行今日１９０億逆回購利率持平，上周全周收水６…

02/03/2026 09:26  《Ａ股異動》中海油服等Ａ股上午９：２５漲停

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方...

01/03/2026 18:02

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區