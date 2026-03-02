《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|3972.06
|寒武紀
|(688256)
|1723.65
|中國平安
|(601318)
|1642.93
|工業富聯
|(601138)
|1416.73
|中國鋁業
|(601600)
|1399.01
|北方稀土
|(600111)
|1314.09
|兆易創新
|(603986)
|1299.25
|貴州茅台
|(600519)
|1260.24
|山東黃金
|(600547)
|1238.47
|洛陽鉬業
|(603993)
|1182.13
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|天孚通信
|(300394)
|5125.88
|寧德時代
|(300750)
|4483.26
|中際旭創
|(300308)
|4043.27
|新易盛
|(300502)
|2833.61
|中鎢高新
|(000657)
|2421.63
|陽光電源
|(300274)
|2201.41
|比亞迪
|(002594)
|1681.04
|滬電股份
|(002463)
|1501.28
|北方華創
|(002371)
|1379.66
|世紀華通
|(002602)
|1372.86
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社2日專訊》
