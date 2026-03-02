《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監完成兩會建議提案辦理工作

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監黨委部署啟動樹立和踐行正確政績觀學習教育

2月28日，中證監召開黨委（擴大）會議暨黨的建設工作領導小組會議，認真學習貫徹習近平總書記關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的重要講話和重要指示精神，部署啟動中證監系統樹立和踐行正確政績觀學習教育。



中證監高質量完成兩會建議提案辦理工作

中證監2月28日介紹，2025年，中證監共承辦全國兩會建議提案286件，其中人大議案、建議147件，政協提案139件，內容聚焦資本市場服務實體經濟和科技創新、維護資本市場平穩健康運行、全面加強資本市場監管、深化資本市場改革等方面。



去年經濟總量實現新突破

國家統計局2月28日發布的2025年國民經濟和社會發展統計公報顯示，初步核算，2025年國內生產總值1401879億元，比上年增長5%。最終消費支出拉動國內生產總值增長2.6個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長0.8個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長1.6個百分點。





《上海證券報》



私募基金信息披露制度體系持續完善

中證監近日發布《私募投資基金信息披露監督管理辦法》，並自2026年9月1日起施行。辦法彌補了私募基金信息披露專門行政規則的空白，將信息披露的具體要求從自律規範的「軟約束」上升為中證監行政規章的「硬要求」，為監管執法提供了更有力的法律依據。





《證券時報》



法治體系更趨完善，代表委員共繪金融監管新圖景

過去三年，代表委員履職建言，金融領域立法加快推進，中國特色金融法律體系更趨完善。2025年全國兩會期間，多位來自中國人民銀行系統的代表委員還進一步建議制定金融法，作為金融領域基礎性法律，統籌監管、機構、市場、開放、風險防控等制度。



義烏市場「進貨式旅遊」大增，客戶催著開門營業

2月28日，農歷正月十二，全球最大的小商品集散中心--義烏國際商貿城、義烏全球數貿中心和篁園服裝市場等專業市場，同步舉行新春開市儀式。約8萬個商位的經營主體，紛紛拉起卷閘門開門迎新，市場瞬間被喧鬧與活力填滿。