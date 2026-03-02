《鍾之日記》戰火延燒股市，石油漲民航跌

3月2日，香港天氣：微雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美以軍事打擊伊朗，中東局勢迅即緊張，短線避險情緒濃厚，金融資產波動加劇。港股今早裂口低開324點，其後越跌越有，一度失守二萬六關。油價抽升，石油股逆市造好，民航股則受累下跌。恒指午後反覆受壓，惟跌幅較早盤收窄，全日收報26059，跌570點或2.1%，主板成交近3577億元。



*滬指低開高走收升，兩市成交放量*



美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股則在短暫的衝擊過後表現堅挺，在油金股狂升推動下，滬綜指全日收升0.47%，報4182.59點，深成指跌0.2%，創業板指軟0.49%。成交放量，滬深股市全日交易額30207億元（人民幣．下同），突破3萬億，較上日大增5326億元或21%。分析人士認為，地緣衝突短線對中國股票構成負面衝擊，但目前仍是情緒上的抑制較多，尚不構成系統性轉折，後續走勢或取決於局勢進展。



全國兩會臨近，市場普遍預計今年中國經濟增速目標將落在4.5%-5%區間。若如此，將是中國年度目標增速首次低於5%；此前連續三年增速目標都在5%左右。《路透》援引分析人士認為，4.5%-5%的目標區間更貼近當前內外部環境，同時還意味著更加務實的政策基調，今年宏觀政策料保持支持性、但不激進，政策刺激規模和去年大體相當。



*中東衝突打斷供應，油價飆升油股齊漲*



美國和以色列上周六（2月28日）對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡，伊朗隨即以導彈還擊。中東局勢升級推動油價飆升，「三桶油」股價集體收高，中海油(00883)漲5.6%，中石油(00857)揚逾4%，中石化(00386)升2.6%；三者A股更漲停收市，據歷史數據統計，截至2026年3月2日，中石油(滬:601857)收盤共漲停9次。



《路透》報道，國際油價今日一度飆升13%，此前美國和以色列對伊朗實施空襲，伊朗還以報復性襲擊，導致關鍵的霍爾木茲海峽航運中斷。該海峽位於伊朗與阿曼之間，是連接波斯灣與阿拉伯海的重要水道，襲擊導致油輪受損，嚴重擾亂了航運。



布蘭特原油期貨一度升至每桶82.37美元，創2025年1月以來新高，隨後漲幅回落；美國西德克薩斯中質油最高觸及每桶75.33美元，漲幅逾12%，創6月以來新高，其後亦回吐部分漲幅，報每桶71.76美元。



Phillip Nova分析師表示，市場正意識到衝突的嚴重性，但同時也表明，目前這只是地緣政治衝擊，而非系統性危機。若海峽長期實質性關閉，將推高油價並導致中國和印度等主要進口國供應短缺。



航運數據顯示，截至周日（3月1日）已有逾200艘油輪及液化天然氣運輸船在海峽外側下錨停泊。亞洲各國正評估石油儲備可用性並尋求替代供應渠道。



*戰火波及全球航空業，南航東航重挫8%*



美國與以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗向波斯灣多國展開報復，衝擊擴及全區域。中東多國關閉領空及杜拜國際機場受到襲擊。香港機場管理局公布，截至昨日（1日）下午5時，全日共有12班航班取消；預計今日亦將有8班航班取消。



國泰航空(00293)宣布延續暫停中東航班安排，其中往返杜拜的客運航班將暫停至本月5日，往返利雅得的航班則暫停至本月3日。此外，原定飛越相關空域的航班亦已調整航道路線。國泰表示，已豁免受影響旅客的重新訂位及更改航點手續費，將密切評估局勢再決定何時恢復相關航線運作。



受地緣衝突影響，全球航空運輸不僅遭受嚴重干擾，油價飆升亦帶動燃油成本急劇上漲。據多家機構測算，若海峽完全封鎖，油價上漲會迅速傳導至能源產業鏈的各個環節，全球航空燃油價格可能上漲40%。



航空股今日齊挫。國泰航空挫超4%，報13.48元；南航(01055)重挫逾8%，收報5.39元；東航(00670)跌幅近8%，報5.11元；國航(00753)下跌超5%，報6.43元。



另據《彭博》報道，中國的航空公司推出協調一致的政策調整。國航和南航表示，客票未使用行程涉及旅行日期為2026年2月28日至3月15日之間、進出杜拜、阿布扎比、利雅得的航班，可以辦理客票變更或退票，首次操作免收手續費。海南航空(滬:600221)、深圳航空和四川航空等亦紛紛採取類似措施。相關數據顯示，今年2月，中國內地至中東地區主要國家航班量達1259架次，恢復率已遠超2019年。



