AH股新聞

02/03/2026 14:27

《Ａ股焦點》雙良節能跌停，涉信息披露違規被中證監立案

　　2月28日，雙良節能(滬:600481)發布公告稱，公司於2月27日收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露誤導性陳述等違法違規行為，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，中國證監會決定對公司立案。

　　雙良節能今日開盤即跌停，現價8.43元（人民幣．下同）。

　　此前，上交所曾發布關於對雙良節能及有關責任人予以監管警示的決定。2月12日13時25分，雙良節能發布市場快訊稱，公司近日獲得3個海外訂單，共計12台高效換熱器設備，將用於Space X星艦發射基地擴建配套的燃料生產系統。文章發布後，公司股價於當日13時26分起至收盤均漲停。上交所稱，公司發布相關信息，應當審慎、準確、客觀，並充分提示不確定性風險，避免對投資者產生誤導。

　　據了解，雙良節能主要業務為生產節能節水裝備、新能源裝備和大尺寸單晶硅棒、硅片、高效光伏組件等。公司發布的業績預告顯示，預計2025年實現歸屬於上市公司股東淨利潤虧損10.6億元到7.8億元。
《經濟通通訊社2日專訊》

