《Ａ股焦點》地緣政治局勢緊張，支持金價再漲，黃金板塊拉升

美國和以色列對伊朗發動大規模襲擊，伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡，導致地緣政治緊張局勢升級，全球經濟不確定性加深，金價最新漲至每盎司5376美元。



A場黃金概念午後再度拉升，曉程科技(深:300139)、西部黃金(滬:601069)、四川黃金(深:001337)、湖南黃金(深:002155)、招金黃金(深:000506)及赤峰黃金(滬:600988)多股漲停。

《經濟通通訊社2日專訊》