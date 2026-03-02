  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 08:58

【ＡＩ】發改委：存儲芯片價格將延續上漲並向下游傳導

▷ 發改委：存儲芯片價格自2025年9月持續上漲
▷ 2026年1月DRAM及NAND價格創2016年來新高
▷ 存儲芯片漲價傳導至消費電子終端產品

　　國家發改委價格監測中心發文稱，2025年9月至今，受需求「爆發式」增長、產能「斷崖式」緊缺等因素影響，全球存儲器市場缺口擴大，存儲芯片價格持續上漲，近一個多月以來，漲幅呈現擴大態勢，建議關注存儲芯片對下游價格的影響。

　　調研反映，截至今年1月，存儲芯片兩大主要產品DRAM和NAND閃存價格均創2016年有數據以來最高。以主流型號為例，1月DARM(DDR4 8Gb 1G*8)合約平均價格為11.5美元，比上月上漲約24%，比2025年9月上漲約83%；NAND閃存(128Gb 16G*8 MLC)合約平均價格為9.5美元，比上月上漲約65%，比2025年9月上漲近1.5倍。

　　文章指出，年內來看，在AI服務器算力需求持續增長的帶動下，全球存儲芯片市場供不應求局面仍將持續，存儲芯片價格將延續上漲態勢。存儲芯片價格上漲正逐步傳導至消費電子終端產品。隨著AI應用滲透率提升，消費者對高端化、智能化的消費電子產品的偏好增強，消費升級趨勢明顯，對內存性能的要求更高。廠商通過減配的方式緩解成本上漲壓力的空間有限，上調終端價格將成為普遍趨勢。

　　另外，受存儲芯片價格上漲及對下游的傳導影響，PPI方面，計算機、通信及其他電子設備製造業分項價格有望止跌企穩，對PPI的拖累作用有所減弱。CPI方面，疊加提振消費政策效果持續顯現，通訊工具分項價格將繼續回升。
《經濟通通訊社2日專訊》

說說心理話

