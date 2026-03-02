  • 會員
02/03/2026 09:02

《打擊貪腐》華潤集團副總經理韓嵩涉違紀違法主動投案，履新僅一年半

　　據中央紀委國家監委網站消息，華潤（集團）有限公司黨委委員、副總經理韓嵩涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。作為副部級央企華潤集團的高管，韓嵩履新僅一年半，主要分管集團綜合能源核心業務。

　　《財新》報道稱，早在1月底，韓嵩出事的相關消息即在市面上流傳。1月16日華潤集團召開的2026年度工作會議，韓嵩沒有露面。2月上旬，韓嵩的任職信息從華潤集團官網「公司管理層」頁面撤下。據政協新疆維吾爾自治區委員會披露，1月24日，韓嵩辭任新疆政協委員的申請已獲通過。

　　公開資料顯示，韓嵩擁有美國貝勒大學工商管理碩士學位，為教授級高級工程師。韓嵩早年任職於央企中國華電集團，該公司是以電力為主的特大型能源企業集團。韓嵩從公司人力資源部副主任逐步晉升至總經理助理，並擔任過華電新疆發電有限公司董事長、總經理，期間還曾掛職擔任北京市豐台區副區長。

　　報道指出，在韓嵩投案之前，2022年8月，四川省紀委監委披露，綿陽市紀委監委對華潤置地有限公司原黨委書記、董事局主席、首席執行官唐勇進行紀律審查和監察調查。在2019年12月離開華潤置地後，唐勇曾短暫擔任華潤電力執行董事兼總裁。
《經濟通通訊社2日專訊》

