美團、淘寶閃購、京東回應外賣新規；京東外賣冀今年市場份額達30%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

市場監管總局發布《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監督管理規定》，明確專門從事外賣服務、不提供堂食的外賣商家必須在其主頁面顯著位置設置「無堂食」標識；要求外賣平台將外賣商家的食品經營許可證等經營資質信息與省級市場監管部門掌握的數據進行核驗比對，核驗不符的不得為其提供平台服務。該規定自2026年6月1日起施行。



2月27日，美團、淘寶閃購、京東外賣對此作出回應。美團稱，將堅決擁護、嚴格遵守、全面落實各項要求，同餐飲商家、產業上下游等夥伴緊密合作，建設智能、主動的食品安全體系，推動社會共治，全流程做好食品安全工作。此外，美團將繼續推廣「明廚亮灶」，讓更透明的放心商家被更多消費者看見。美團還表示，將加大投入，繼續為餐飲商家提供資金、流量和技術支持，並加快研發圖像識別、後廚預警等食品安全AI產品。



淘寶閃購表示，在監管部門的指導下，平台聯合生態夥伴與社會各方，持續建設「3+1+AI」食品安全共治體系。該體系以三大核心機制為基礎：嚴字當頭的平台商家入駐審核、動態覆蓋的日常運營巡檢抽查、開放透明的「互聯網+明廚亮灶」公眾監督。與此同時，淘寶閃購引入外賣騎士「隨手拍」作為流動治理的補充力量，讓城市騎士在取餐配送過程中成為食品安全的「移動哨兵」，及時發現並上報證照異常、環境髒亂、地址不符等潛在風險。



*京東推自有餐飲品牌，冀提升外賣市場份額*



京東外賣回應稱，公司始終堅持「品質外賣」定位，建立視頻驗真、照片復檢、騎手監督等線上線下多重審核機制，拒絕「幽靈外賣」，保障品質和食品安全。同時，已逐步和各省市監管部門建立商戶電子證照等數據接口對接，加強對商家證照核驗和管控的能力。此外，推出品質餐飲品牌「七鮮小廚」，通過餐飲供應鏈創新，以新鮮現炒、後廚直播、大牌食材公示，進一步提升外賣行業的食品安全和品質標準。



另據「京東黑板報」28日消息，京東外賣上線一年來獲得了超過2.4億用戶下單，外賣市場份額超過15%。隨著旗下餐飲品牌七鮮小廚加速拓展，京東外賣市佔會進一步提升。公司希望2026年京東外賣的市場份額達到30%。

《經濟通通訊社2日專訊》