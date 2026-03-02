  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 09:47

小米回應成都事故調查：車企不能自行披露事故信息，將重建安全顧問委員會

　　小米集團(01810)創始人、董事長兼CEO雷軍2月27日晚與多位小米安全專家在小米汽車工廠直播，針對去年成都天府大道小米SU7 Ultra事故調查機制作出回應。小米安全專家在直播中表示，在事故調查的過程中，車企一般不允許接觸車輛，作為被調查方要如實提供信息，監管方也不允許企業干擾調查工作。如果車企沒有監管部門的許可，原則上不能自行披露事故的相關信息。

　　「一起交通事故或者火災事故發生之後，交警、消防部門首先會封閉現場，封存車輛，其次會調取各類數據和信息，現場勘查之後會召集專家分析研判，有些事故還要經過鑒定實驗，最後才能得出技術結論，這不是一個很短的過程，需要一定的時間。」小米安全專家說。

　　雷軍在直播中表示，在小米汽車的第一次發布會上，公司就提出了安全高於一切的理念，公司用十倍的投入造一輛好車，安全是一切的前提。他還強調，輔助駕駛無法代替人類駕駛，希望車主在駕駛時要集中精神，在必要時及時控制車輛。

　　另外，小米汽車表示，新的一年將重建小米汽車安全顧問委員會，並邀請全國各大專院校、科研院所的車輛安全專家，以及曾經參與過國家事務調查召回的專家，來為小米汽車的安全進行多角度評估和把關。此外，小米汽車還希望建立公眾安全溝通機制，與車主、媒體、專家定期溝通，為小米汽車安全出謀劃策，預計今年上半年將舉辦一期活動。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

