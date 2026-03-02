  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 15:39

【中東戰火】多家A股回應涉中東石油業務：暫正常經營、影響有限

▷ 中油工程中東業務正常，人員項目未受影響
▷ 洲際油氣伊拉克業務正常，原油銷售未開展
▷ 中曼石油伊拉克油田未完全採油，影響有限

　　中東地緣局勢持續緊張，引發全球對原油供應擔憂，A股油氣板塊應聲大漲，中油工程(滬:600339)、洲際油氣(滬:600759)、中曼石油(滬:603619)等多隻個股漲停，其中多家上市公司涉中東地區業務。部分公司初步判斷，中東局勢緊張對公司相關業務受影響有限。

　　據《21世紀經濟報道》以投資者身份致電多家上市公司，中油工程的接線工作人員表示，公司布局在伊拉克、阿聯酋和沙特的業務目前生產經營正常，初步判斷此次伊朗對於中東地區美軍基地的打擊，會涉及到一些領空關閉，但公司在中東地區的項目和人員都沒有受到太大的牽扯和關聯，後續相關項目暫時沒有回款壓力。

　　洲際油氣的接線工作人員則表示，目前公司涉伊拉克地區業務正常開展，預計2027年釋放產能。此前，洲際油氣擬與關聯方GEOJADE RESOURCES PTE.LTD. 就伊拉克項目原油銷售簽訂框架性協議，僅就購銷機制進行約定，以年度原油銷售的實際執行情況為准。公司伊拉克項目目前未開展原油銷售，實際開展銷售時間與項目開發進度有關。

　　另外，在伊拉克擁有油田開發權的中曼石油回應稱，公司伊拉克項目所處地理位置相對安全，當前中東局勢最主要影響的是油的輸出，公司伊拉克油田還未完全採油出油，故影響有限。「我們預計產量出來的話還要等到2028年，真正達產做成產品往外銷的話肯定還要更久一點。」
《經濟通通訊社2日專訊》

