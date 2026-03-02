  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 08:40

【中東戰火】王毅：美以襲擊不可接受，中方高度關切中東局勢

　　中共中央政治局委員、外交部長王毅3月1日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。

*王毅：公然擊殺一個主權國家領導人不可接受*

　　王毅表示，在中俄推動下，聯合國安理會昨天（2月28日）就當前伊朗局勢舉行緊急會議。中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

　　王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方儘快重返對話談判軌道。第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。

*俄羅斯外長：同中國立場一致，呼籲立即停止戰爭*

　　拉夫羅夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，俄羅斯同中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確信號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。
《經濟通通訊社2日專訊》

【馬年行大運】即睇馬年開運指南，多位師傅教你趨吉避凶方法！► 立即收睇

