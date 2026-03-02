《中國房產》中指院：2月百城二手房價按月跌幅續收窄，關注兩會房策部署

中指研究院報告指出，受春節假期影響，2月市場掛牌及交易活躍度季節性回落，百城二手住宅均價為每平方米12835元(人民幣．下同)，按月跌0.54%，較上月再收窄0.31個百分點，按年跌8.78%。



中指院周日（3月1日）發布的報告稱，春節假期期間，業主掛牌及調價意願有所下降，一定程度上減緩了價格下行態勢，當前市場仍處於調整過程中。隨著節後進入傳統「小陽春」旺季，3月將成為觀察市場趨勢變化的重要節點，其量價表現對全年預期具有重要影響。



新房方面，假期期間，多地政府與房企普遍推出購房節、降價促銷等活動，但新推項目整體較少，以存量項目去化為主，2月百城新建住宅均價為每平方米17107元，按月微跌0.04%，按年則漲2.37%。



*核心城市有望開啟「小陽春」行情*



報告表示，2026年是房地產止跌回穩的關鍵之年，開局表現對全年走勢具有風向標意義。房地產對經濟穩增長的支撐作用依然重要。3月初正值全國人大和政協「兩會時間」，房地產政策短期預計將繼續聚焦「控增量、去庫存、優供給」出台相關舉措，中長期則需關注《十五五規劃綱要》全文發布，對房地產高質量發展的總體定調。



展望後市，隨著假期因素逐步消退，積壓需求有望逐步釋放，核心城市在優質供給增加帶動下，有望開啟「小陽春」溫和復甦行情，市場分化態勢延續。

《經濟通通訊社2日專訊》