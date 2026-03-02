  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 09:01

《中國房產》中指院：2月百城二手房價按月跌幅續收窄，關注兩會房策部署

　　中指研究院報告指出，受春節假期影響，2月市場掛牌及交易活躍度季節性回落，百城二手住宅均價為每平方米12835元(人民幣．下同)，按月跌0.54%，較上月再收窄0.31個百分點，按年跌8.78%。

　　中指院周日（3月1日）發布的報告稱，春節假期期間，業主掛牌及調價意願有所下降，一定程度上減緩了價格下行態勢，當前市場仍處於調整過程中。隨著節後進入傳統「小陽春」旺季，3月將成為觀察市場趨勢變化的重要節點，其量價表現對全年預期具有重要影響。

　　新房方面，假期期間，多地政府與房企普遍推出購房節、降價促銷等活動，但新推項目整體較少，以存量項目去化為主，2月百城新建住宅均價為每平方米17107元，按月微跌0.04%，按年則漲2.37%。

*核心城市有望開啟「小陽春」行情*

　　報告表示，2026年是房地產止跌回穩的關鍵之年，開局表現對全年走勢具有風向標意義。房地產對經濟穩增長的支撐作用依然重要。3月初正值全國人大和政協「兩會時間」，房地產政策短期預計將繼續聚焦「控增量、去庫存、優供給」出台相關舉措，中長期則需關注《十五五規劃綱要》全文發布，對房地產高質量發展的總體定調。

　　展望後市，隨著假期因素逐步消退，積壓需求有望逐步釋放，核心城市在優質供給增加帶動下，有望開啟「小陽春」溫和復甦行情，市場分化態勢延續。
《經濟通通訊社2日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方...

01/03/2026 18:02

大國博弈

說說心理話

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區