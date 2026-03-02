《中國要聞》內存價格創紀錄，手機漲價潮最快一周內落地

據《第一財經》從多個手機渠道了解到，今年第一波漲價潮最快將在一周內落地。「多款即將發布的新機起售價普遍上調600-1000元（人民幣．下同），中高端旗艦機型漲幅可能達到2000-3000元。」一手機渠道商表示，價格調整並不限於新品，部分在售老款機型也將同步上調。



上述人士認為，如果內存價格維持高位，2026年手機市場可能出現一年內多次調價的情況。熱門機型、尤其是大內存版本的供貨已經趨緊，「廠商會優先保證利潤率更高的配置」。



第三方市場研究機構Counterpoint發布的《2月內存價格追蹤報告》顯示，與2025年第四季度相比，截至2026年第一季度，內存價格已暴漲80%-90%，其中DRAM、NAND及HBM均創下歷史新高。



報告提到，本輪上漲的主要推手是通用服務器DRAM價格大幅攀升。此外，第四季度表現相對平穩的NAND閃存，在第一季度也同步上漲80%-90%。疊加部分HBM3e產品價格走高，市場正呈現全品類、全板塊全面加速上漲態勢。

《經濟通通訊社2日專訊》