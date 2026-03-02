《中國要聞》財政部：1月全國共銷售彩票552.46億元，同比增長13.9%

財政部數據顯示，1月份，全國共銷售彩票552.46億元（人民幣．下同），同比增加67.27億元，增長13.9%。其中，福利彩票機構銷售178.10億元，同比增加5.68億元，增長3.3%；體育彩票機構銷售374.36億元，同比增加61.58億元，增長19.7%。主要是去年1月底彩票市場因春節休市，同比基數相對較低。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
02/03/2026 17:28
財政部數據顯示，1月份，全國共銷售彩票552.46億元（人民幣．下同），同比增加67.27億元，增長13.9%。其中，福利彩票機構銷售178.10億元，同比增加5.68億元，增長3.3%；體育彩票機構銷售374.36億元，同比增加61.58億元，增長19.7%。主要是去年1月底彩票市場因春節休市，同比基數相對較低。
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON