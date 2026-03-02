  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 18:04

《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較大，做好市場風險控制

　　上期所、上期能源公告稱，近期中東局勢複雜多變，市場波動較大，請各有關單位採取相應措施，提示投資者做好風險防範工作，理性投資，共同維護市場平穩運行。
《經濟通通訊社2日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰02/03/2026 18:04  《神州金融》多家銀行發布貴金屬市場風險防範提示，建議投資者…

下一篇新聞︰02/03/2026 18:01  《中國要聞》「香港大藥房」仍活躍於電商平台，內媒質疑「誰在…

其他
More

02/03/2026 17:39  《滬╱深股通》天孚通信（３００３９４）為深股通十大成交活躍…

02/03/2026 17:32  《中國要聞》鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區