《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較大，做好市場風險控制

上期所、上期能源公告稱，近期中東局勢複雜多變，市場波動較大，請各有關單位採取相應措施，提示投資者做好風險防範工作，理性投資，共同維護市場平穩運行。
《經濟通通訊社2日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
02/03/2026 18:04
上期所、上期能源公告稱，近期中東局勢複雜多變，市場波動較大，請各有關單位採取相應措施，提示投資者做好風險防範工作，理性投資，共同維護市場平穩運行。
《經濟通通訊社2日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰02/03/2026 18:04 《神州金融》多家銀行發布貴金屬市場風險防範提示，建議投資者…
下一篇新聞︰02/03/2026 18:01 《中國要聞》「香港大藥房」仍活躍於電商平台，內媒質疑「誰在…
02/03/2026 17:39 《滬╱深股通》天孚通信（３００３９４）為深股通十大成交活躍…
02/03/2026 17:32 《中國要聞》鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON