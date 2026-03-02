《Ａ股行情》中東戰火突升級，滬綜指低開0.27%，油金股逆勢高開

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

中東戰火急遽升溫，當地時間周六（2月28日），美國與以色列對伊朗多個目標發動襲擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在襲擊中身亡。投資者預料，這起最新「黑天鵝」事件，恐為原油與全球股市掀起新一波劇烈震盪。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.27%，報4151.8點，深成指低開1.16%，創業板指低開1.61%。石油、天然氣及黃金板塊逆勢高開。



不過，《上海證券報》引述機構策略研報分析認為，中東地緣政治衝突對A股市場影響或集中於短期情緒層面。中期來看，若中東地區局勢未出現超預期升級，其對A股的擾動有望逐步消退，市場將重新聚焦國內政策與基本面主線。



從市場結構來看，券商研報一致認為，中東局勢趨緊的環境，將為資源類周期品帶來「避險屬性和戰略價值抬升」的有利敘事邏輯，黃金、油氣等板塊或迎來結構性行情。



另一方面，「兩會」本周將拉開帷幕，一些機構認為中國今年經濟增長目標可能設在4.5%-5%之間，政策重心料聚焦科技本土化、擴大消費等。根據此前發布的「十五五」規劃建議，將推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟成長點。



人民銀行公布，今日進行190億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放190億元。周六為內地調休工作日，人行開展1160億元7天期逆回購操作，投標量繼續與中標量相同；因無逆回購到期，公開市場單日等額淨投放，春節後首周則累計淨回籠6114億元。

