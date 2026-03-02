  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 09:29

《Ａ股行情》中東戰火突升級，滬綜指低開0.27%，油金股逆勢高開

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 美以襲伊朗致哈梅內伊身亡，中東局勢升級
▷ 滬綜指低開0.27%，油金股逆勢高開
▷ 人行今日淨投放190億元逆回購

　　中東戰火急遽升溫，當地時間周六（2月28日），美國與以色列對伊朗多個目標發動襲擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在襲擊中身亡。投資者預料，這起最新「黑天鵝」事件，恐為原油與全球股市掀起新一波劇烈震盪。滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.27%，報4151.8點，深成指低開1.16%，創業板指低開1.61%。石油、天然氣及黃金板塊逆勢高開。

　　不過，《上海證券報》引述機構策略研報分析認為，中東地緣政治衝突對A股市場影響或集中於短期情緒層面。中期來看，若中東地區局勢未出現超預期升級，其對A股的擾動有望逐步消退，市場將重新聚焦國內政策與基本面主線。

　　從市場結構來看，券商研報一致認為，中東局勢趨緊的環境，將為資源類周期品帶來「避險屬性和戰略價值抬升」的有利敘事邏輯，黃金、油氣等板塊或迎來結構性行情。

　　另一方面，「兩會」本周將拉開帷幕，一些機構認為中國今年經濟增長目標可能設在4.5%-5%之間，政策重心料聚焦科技本土化、擴大消費等。根據此前發布的「十五五」規劃建議，將推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通信等成為新的經濟成長點。

　　人民銀行公布，今日進行190億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場無逆回購到期，即今日淨投放190億元。周六為內地調休工作日，人行開展1160億元7天期逆回購操作，投標量繼續與中標量相同；因無逆回購到期，公開市場單日等額淨投放，春節後首周則累計淨回籠6114億元。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區